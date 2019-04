Violenta donna e la perseguita,arrestato

CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 27 APR - Ha costretto una donna a seguirlo in un'abitazione isolata e l'ha violentata per tormentarla per mesi con messaggi e telefonate. Un uomo di 43 anni di Cassano allo Jonio è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori. L'arresto è stato fatto in seguito ad un provvedimento emesso dal gip di Castrovillari su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, dopo la violenza, ha iniziato a tempestare la donna prima con telefonate e messaggi e poi con intimidazioni e minacce, anche fisiche. In una circostanza l'uomo è accusato di avere fatto appiccare il fuoco al portone di casa di un'amica della donna per poi sparare quattro colpi di pistola nelle vicinanze dell'abitazione della vittima delle sue "attenzioni". I carabinieri hanno compiuto una perquisizione in casa dell'uomo sequestrando le armi legittimamente detenute, per omessa custodia, e di alcune munizioni che non erano state denunciate.