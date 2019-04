Putin, la condanna di Butina è arbitraria

MOSCA, 27 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "arbitraria" la condanna a 18 mesi di reclusione inflitta negli Stati Uniti a Maria Butina, la presunta agente del governo russo coinvolta anche nelle indagini sul Russiagate. Lo riporta la Tass. "Secondo me - ha affermato Putin in una conferenza stampa a Pechino - come ha detto il ministero degli Esteri nella sua nota" la sentenza "è arbitraria". "Non è chiaro - ha proseguito il leader del Cremlino - perché" Butina "sia stata condannata, quale reato abbia commesso".