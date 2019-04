Anghinelli uscito dal coma a Milano

MILANO, 27 APR - E' uscito dal coma Enzo Anghinelli il pregiudicato di 46 anni che è stato vittima di un agguato lo scorso 12 aprile in via Cadore a Milano, dove gli sono stati sparati cinque colpi di pistola mentre era fermo al semaforo con l'auto. Uno solo degli spari lo ha colpito in testa, allo zigomo. Lo riporta 'Il Giorno'. Immediatamente Anghinelli venne portato al Policlinico, dove venne operato. La prognosi non è ancora stata sciolta dai medici, e serviranno altri interventi e tempo per valutare i danni che ha subito, ma si è comunque svegliato dal coma farmacologico.