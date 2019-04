The Society, serie che guarda al Signore delle Mosche

ROMA, 27 APR - Un gruppo di adolescenti del New England apparentemente lasciati a se stessi senza alcuna traccia dei loro genitori. L'iniziale ebbrezza della libertà sembra però essere sostituita in fretta dal caos dato dalla mancanza di regole. The Society, è la serie targata Netflix che sbarca dal 10 maggio in tutti i paesi in cui il servizio streaming è disponibile. Descritta come un Signore delle Mosche in chiave moderna, vede dietro la macchina da presa il regista Mark Webb e lo sceneggiatore Christopher Keyser. In tutto 10 episodi. Il racconto segue un gruppo di adolescenti che sono misteriosamente trasportati in un fac-simile di West Ham, la ricca città del New England nella quale abitano. Le loro esistenze saranno capovolte quando si ritroveranno da soli in una versione distopica della vita che hanno sempre conosciuto. L'enigmatico trailer è anticipato dalla didascalia che chiede ai protagonisti: "dove state scappando? Non potete andare da nessuna parte". Il cast è capitanato da Kathryn Newton.