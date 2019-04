Usa: processo a Harvey Weinstein rinviato a settembre

NEW YORK, 26 APR - Il processo al produttore americano Harvey Weinstein, accusato di molestie e stupro, è stato rinviato al 9 settembre (la data prevista era il 3 giugno): lo ha deciso il giudice della corte di Manhattan James Burke dopo un'udienza a porte chiuse in cui l'accusa ha chiesto che la giuria ascolti le testimonianze delle molte donne che accusano l'ex re di Hollywood di averle violentate. Sia l'accusa, sia la difesa, hanno chiesto più tempo per valutare quali testimoni ascoltare. L'udienza era stata chiusa a pubblico e media per proteggere la privacy di chi deporrà.