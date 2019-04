Commerciante ucciso a Napoli, la polizia ferma il figlio

NAPOLI, 26 APR - E' stato rintracciato il figlio di Vincenzo Cardone, il commerciante di 53 anni, ucciso nel pomeriggio di oggi con un fendente alla gola. Il giovane, sospettato di aver ferito gravemente il padre con un fendente alla gola (l'uomo è morto poco dopo in ospedale),è stato rintracciato dagli agenti dell'ufficio di prevenzione generale della questura non lontano dal luogo dove è avvenuta la tragedia. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il giovane è stato bloccato in via Carbonara mentre stava parcheggiando lo scooter con il quale si era allontanato. Successivamente è stato condotto negli uffici della questura.