Conte a Huawei,no discriminazioni ma sicurezza elevata

PECHINO, 26 APR - Nel "breve incontro" avuto oggi con l'amministratore delegato di Huawei "ho ribadito che l'Italia non opera discriminazioni nei confronti di nessuno", e che "siamo molto interessati alla tecnologia 5G che offrirà tante opportunità economiche e per la nostra vita sociale". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino. Il premier sollecita "livelli di sicurezza elevati, non standard minimi".