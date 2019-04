Napoli: a Frosinone assente Insigne

NAPOLI, 26 APR - Tempi difficili per conservare la concentrazione. Ancelotti tenta di fare il miracolo di mantenere vigile l'attenzione della squadra sulle cinque gare che ancora rimangono e gli ultimi due obiettivi, la qualificazione alla Champions e il secondo posto in classifica. Nonostante i tentativi di blindare il Centro Tecnico di Castel Volturno, però, negli spogliatoi e sui campi di allenamento continuano a giungere spifferi di mercato. Il tema principale è sempre lo stesso: le possibili uscite. E i protagonisti di queste voci sono essenzialmente i tre che hanno maggiori corteggiatori in Italia e in Europa: Koulibaly, Allan e Insigne. A proposito di quest'ultimo c'è una novità: quasi sicuramente non sarà convocato per Frosinone. A quanto pare l'attaccante risentirebbe di un fastidio muscolare. Sarebbe la seconda assenza consecutiva in campionato, dopo quella con l'Atalanta. A Frosinone, intanto, dovrebbe essere Verdi a giocare sulla fascia sinistra del centrocampo a quattro, con Milik e Mertens di punta.