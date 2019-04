Neymar a Torino fa sognare tifosi Juve

TORINO, 26 APR - Toccata e fuga a Torino per Neymar, il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint-Germain. L'attaccante verdeoro è atterrato in tarda mattinata all'aeroporto di Caselle per questioni di lavoro, legate ai suoi numerosi sponsor, per poi ripartire poche ore dopo alla volta di Parigi, dove nel pomeriggio prenderà parte all'allenamento. Una visita che ha fatto sognare per un attimo i tifosi della Juventus, visto che Neymar è anche grande amico del connazionale bianconero Douglas Costa.