Spalletti, Icardi-Juve? Nessun fastidio

MILANO, 26 APR - ''Se mi darebbe fastidio vedere Icardi con la maglia della Juve? Non so quello che succederà in fondo al campionato. A me danno fastidio poche cose. E le cose che danno fastidio a me, danno più fastidio a quelle che le fanno'': lo dice il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Juventus a San Siro, rispondendo ad una domanda sul futuro di Mauro Icardi che potrebbe vestire la maglia bianconera la prossima stagione.