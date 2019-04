Juve: Chiellini in campo con l'Inter

TORINO, 24 APR - La Juventus dovrebbe recuperare Chiellini per le ultime giornate di campionato. C'è anche il capitano bianconero nel video che immortala la squadra, su Twitter, al lavoro alla Continassa, dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Allegri. Un buon segnale per i neo campioni d'Italia che sabato sera saranno di scena a San Siro, la 'Scala' del calcio, contro l'Inter. Dopo la grande festa per l'ottavo scudetto consecutivo, alla Continassa non sono mancati i sorrisi, che hanno lasciato spazio alla fatica quando è stata ora di ritrovarsi in campo per iniziare a preparare il derby d'Italia. Per i bianconeri lavoro tecnico e di possesso palla, che proseguirà domani con una seduta in programma al mattino.