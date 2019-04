Professore cade da finestra in liceo Eur

ROMA, 26 APR - Un professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. E' accaduto intorno alle 9.15 al liceo Vivona, nel quartiere Eur. L'uomo è stato trasportato in ospedale, avrebbe riportato delle frattura, ma sembra non sia in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, il liceo questa mattina è regolarmente aperto e il professore era in attesa di iniziare il suo orario di lezioni. A dare l'allarme un collaboratore scolastico che l'ha visto in cortile. Ad assistere alla scena dei soccorsi anche alcuni studenti. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.