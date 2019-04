Argentina: muore padre di Emiliano Sala

ROMA, 26 APR - Probabilmente non ha resistito al dolore per la scomparsa del figlio. Così i media argentini, e in particolare Radio 'La Red' che per prima ha dato la notizia, spiegano la morte per infarto ieri sera di Horacio Sala, 58 anni, padre dell'attaccante del Nantes inabissatosi nella Manica con il velivolo che, nel gennaio scorso, lo stava trasportando a Cardiff per firmare il contratto con quella che sarebbe stata la sua nuova squadra. Horacio Sala si è sentito male la scorsa notte a Progreso, città in cui viveva insieme alla moglie. Intervistato da 'La Red', il sindaco di Progreso, Julio Muller, che era amico di Sala sr, ha raccontato che "alle 5 del mattino, mi ha chiamato la compagna di Horacio. Quando sono arrivato, lei era distrutta accanto al corpo del suo uomo, che i medici non hanno potuto salvare. Horacio non ha mai superato la morte di Emiliano".