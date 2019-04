Incide iniziali famiglia sul Colosseo

ROMA, 26 APR - Ha inciso su un pilastro all'interno del Colosseo le iniziali dei suoi figli e del marito, ma è stata denunciata dai carabinieri. E' accaduto ieri pomeriggio quando all'interno dell'anfiteatro Flavio una cittadina israeliana di 39 anni, dopo essere stata sorpresa dal personale di vigilanza interna mentre incideva con una pietra le lettere "EIAAP" (iniziali dei nomi del marito e dei figli), su un pilastro è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento aggravato dai carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia. La turista si trovava in vacanza a Roma e non ha resistito al desiderio di incidere quelle iniziali sul monumento ma è stata subito scoperta. Portata in caserma al Comando carabinieri di Piazza Venezia, dopo l'identificazione, la donna è stata denunciata a piede libero e sul suo conto è stata inviata un'informativa alla Procura di Roma.