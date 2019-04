Nainggolan, Juventus squadra da battere

MILANO, 26 APR - ''È sempre stata una partita particolare per me, la Juventus è una squadra da battere, per noi è una partita importante anche per la classifica e bisogna vincere''. È la carica di Radja Nainggolan, intervistato da Dazn, alla vigilia della sfida contro i bianconeri a San Siro. Una partita che l'Inter non può sbagliare in vista della corsa alla Champions League. ''Manca poco, per noi conta centrare l'obiettivo, abbiamo fatto un cammino importante - ricorda il belga - non senza difficoltà e io spero di migliorarmi sempre di più anche fisicamente ed essere sempre al top per far vedere il miglior Nainggolan''.