Bentancur, Champions un brutto colpo

TORINO, 25 APR - "Incredibile vincere il secondo scudetto con la Juve, ora voglio vivere al meglio il finale di stagione, nonostante l'eliminazione dalla Champions". Ha le idee chiare Rodrigo Bentancur, reduce dalla sua seconda stagione in bianconero. "La Champions è stata un brutto colpo e una delusione, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto ancora una volta lo scudetto - raccontato il centrocampista uruguaiano a Sky Sport -. Siamo già concentrati sulla prossima stagione, vogliamo riportare la Champions in Italia". Finale di stagione che riserva diverse partite affascinanti per i campioni d'Italia, iniziando dal derby d'Italia con l'Inter di sabato sera: "Dobbiamo dimostrare ancora di aver meritato lo scudetto, quindi a San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva".