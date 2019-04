Marotta ad Appiano, con Juve prima da ex

MILANO, 25 APR - Due giorni a Inter-Juventus, partita sempre molto sentita e probabilmente decisiva per la corsa alla Champions League, e l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha voluto far sentire il supporto della società alla squadra raggiungendo Appiano Gentile per l'allenamento. La sfida contro la Juventus sarà il primo confronto da avversari per l'ex dirigente bianconero. La Juventus arriverà a San Siro da campione d'Italia, l'Inter punta a consolidare il terzo posto sfruttando anche lo scontro diretto tra Torino e Milan.