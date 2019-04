Eriksson pensa a panchina Scozia

ROMA, 25 APR - Sven-Goran Eriksson potrebbe essere il nuovo ct della Scozia. A ventilarlo sono i britannici Daily Record e Sky Sports aggiungendo che il tecnico giramondo, e che ha lasciato la panchina della Filippine a gennaio, sarebbe "onorato, anche se non ci sono stati contatti". "E' una notizia che non so come nasca - ha detto Eriksson -, ma la Scozia è un grande paese calcistico. Il passaporto dice che ho una certa età, ma non la sento. Mi piace ancora lavorare e amo il calcio. Quindi, se succede qualcosa di interessante bene, altrimenti va bene lo stesso. Alla mia età ci sono ancora molti tecnici che lavorano bene come Roy Hodgson. Non mi sento vecchio e sono sano, quindi spero di sedermi di nuovo in panchina". Il 71enne tecnico svedese tra le sue innumerevoli esperienze ha allenato anche la nazionale inglese dal 2001 al 2006, arrivando ai quarti sia ai Mondiali del 2002 che del 2006. Proprio il suo passato alla guida dell'Inghilterra potrebbe danneggiarlo, almeno agli occhi dei tifosi degli Highlanders.