Di Maio, mafia si elimina con esempio,non se vai a Corleone

ROMA, 25 APR - "Siri si difenderà, sono sicuro che risulterà innocente ma intanto lavoriamo alla questione morale, alla sanzione politica. Altrimenti che senso ha dire che si festeggia a Corleone, dicendo che si vuole eliminare la mafia. La mafia la elimini se tu dai l'esempio". Così il vicepremier e leader del Movimento 5 stelle a margine della cerimonia per il 25 Aprile nella sinagoga romana di via Balbo, in riferimento alla scelta dell'altro vicepremier Matteo Salvini di andare oggi a Corleone e dell'inchiesta in corso sul sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. E ha aggiunto: "Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e mafia".