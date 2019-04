Di Maio, parola d'ordine 25 aprile sia unione

PERUGIA, 25 APR - "Una grandissima giornata nazionale nella quale la parola d'ordine deve essere unione": così il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato del 25 aprile arrivando all'ospedale di Perugia per una visita istituzionale. "Unione - ha sottolineato - sui nostri valori fondanti, sulla nostra Costituzione e sui nostri nonni che ci hanno liberato e ci hanno permesso di avere una festa, quella della Liberazione, che ricorda il momento in cui l'Italia ha cominciato il suo percorso democratico che ci consente anche di essere in disaccordo tra di noi". "Il 25 aprile - ha aggiunto - è anche un giorno in cui ricordiamo che la Costituzione va ancora attuata in tanti punti. Siamo qui anche per mettere l'accento su un punto importantissimo: il diritto alla salute si garantisce ai cittadini se la sanità non viene politicizzata". Per il vicepremier "serve una legge nazionale che stiamo portando avanti da mesi in Parlamento". "Speriamo - ha concluso Di Maio - che la Lega si muova a votare con noi".