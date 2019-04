Migranti: Ue, movimenti da un Paese all'altro vietati

BRUXELLES, 25 APR - "Non commento le dichiarazioni del ministro dell'Interno" Matteo Salvini, "e per quanto riguarda le cifre, sta alle autorità italiane darle. Ma vogliamo ricordare che i movimenti secondari da uno Stato membro verso un altro non sono permessi dal diritto europeo, e che abbiamo fatto a più riprese appello ai Paesi affinché prendessero misure per prevenire il fenomeno". Così Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione, a chi chiede dell'ultima cifra diffusa dal Viminale sui migranti irregolari in Italia.