80anni Burgnich, Mancini "Auguri Roccia"

ROMA, 25 APR - "Buon compleanno a Tarciso #Burgnich che mi ha fatto esordire quando ero uno sconosciuto diciottenne. Tanti auguri alla "Roccia" per i suoi splendidi 80 anni!". Così, via twitter, il ct della nazionale, Roberto Mancini, fa gli auguri all'ex difensore dell'Inter e dell'Italia in occasione del suo 80mo compleanno. Il ct azzurro esordì in Serie A nel 1981 con la maglia del Bologna all'epoca allenato proprio da Burgnich.