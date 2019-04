Striscione fascista:presa distanza Lazio

ROMA, 24 APR - ''La Lazio prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni''. Il club biancoceleste stigmatizza con una nota all'Ansa il comportamento di quegli ultrà che nel pomeriggio hanno esposto a piazzale Loreto a Milano uno striscione che inneggiava a Mussolini. Nello stesso tempo la Lazio nella sua nota ''respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l'intera tifoseria laziale corresponsabile di atti compiuti da pochi ed isolati elementi per motivazioni estranee ad ogni forma di passione sportiva. La società - conclude la presa di posizione del club biancoceleste - si è sempre battuta per il rispetto della legalità e della correttezza dei comportamenti''.