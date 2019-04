Premier: vittoria City vale doppio

ROMA, 24 APR - Vittoria pesantissima, che sa di scudetto, per il Manchester City che espugna l'Old Trafford (0-2) dei cugini dello United e sorpassa nuovamente il Liverpool in vetta alla Premier. Nel recupero della 31ma giornata, rimandato a causa degli impegni di FA Cup, decisive le reti di Bernardo Silva al 9' st e Sanè (21' st) che portano ora i Citizens a 89 punti in classifica contro gli 88 dei Reds, quando mancano tre giornate al termine della Premier, impegni che per la squadra di Pep Guardiola sono assolutamente abbordabili: Burnley, Leicester e Brighton. Il Liverpool giocherà venerdì sera contro l'Huddersfield, poi avrà Newcastle e infine Wolverempthon. Di mezzo, la squadra di Klopp sarà impegnata nella doppia sfida in semifinale di Champions League contro il Barcellona, sfida che inevitabilmente toglierà tante energie, sia fisiche che mentali.