Coppa Italia: la Lazio vola in finale

ROMA, 24 APR - La Lazio batte il Milan 1-0 (0-0) al Meazza e vola in finale di Coppa Italia. A decidere la semifinale di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata all'Olimpico, è il gol di Correa al 13' del secondo tempo. In finale la formazione biancoceleste affronterà la vincente tra l'Atalanta e la Fiorentina in campo domani sera per l'altra semifinale di ritorno.