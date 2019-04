Palermo:accordo con Arkus, ceduto 100%

PALERMO, 24 APR - C'è l'accordo per la cessione del Palermo alla società Arkus Network che si occupa, fra gli altri interessi, di turismo di lusso. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di viale del Fante con una nota. "L'U.S. Città di Palermo - si legge - per conto dell'amministratore delegato del club Daniela De Angeli e Arkus Network Srl con il legale rappresentante della società Walter Tuttolomondo, comunicano che in data odierna tra le parti è stato sottoscritto l'accordo di closing finalizzato al trasferimento dell'intero pacchetto azionario del Palermo Football Club SPA e delle sue controllate (fra le quali anche la squadra di calcio Unione Sportiva Città di Palermo, ndr), che verrà perfezionato nei prossimi giorni". Non è dato sapere i dettagli dell'accordo. Voci di stampa nei giorni scorsi parlavano di un prezzo simbolico per il passaggio di proprietà, l'accollo dei debiti da parte degli acquirenti e un piano dettagliato di rilancio a prescindere dalla categoria in cui si trova la squadra.