Ancora cori razzisti su Bakayoko

MILANO, 24 APR - Come avevano fatto poco prima fuori dallo stadio, i tifosi della Lazio hanno scandito più volte il coro razzista contro il milanista Tiemoué Bakayoko anche dagli spalti di San Siro, prima dell'inizio della semifinale di coppa Italia. Dal settore verde del terzo anello dello stadio è stato ripetuto il coro ('Oh, oh, oh, questa banana è per Bakayoko') ritmato sulla base di una canzone dance, che fra l'altro ha fatto parte della playlist suonata dal dj dello stadio durante il riscaldamento delle due squadre. Ai laziali, la Curva Sud milanista ha risposto con un coro a favore di Bakayoko, che dal campo ha applaudito gli ultrà e ricevuto il 'cinque' dal suo allenatore, Rino Gattuso.