C.Italia: tifosi Lazio a S.Siro, cori razzisti a Bakayoko

MILANO, 24 APR - Cori razzisti nei confronti del giocatore del Milan Tiemoué Bakayoko sono stati scanditi da gruppi di tifosi della Lazio all'ingresso di San Siro, dove stasera si gioca la semifinale di coppa Italia contro i rossoneri. Sono attesi allo stadio circa 4 mila sostenitori biancocelesti, controllati all'ingresso dello stadio da forze dell'ordine e steward. In almeno un paio di occasioni i tifosi in arrivo hanno cantato il coro 'questa banana è per Bakayoko', come già avvenuto nelle ultime due partite della Lazio.