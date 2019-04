Fai-Fri, 5 condanne e 18 assoluzioni

TORINO, 24 APR - Cinque condanne e 18 assoluzioni hanno chiuso a Torino il processo per terrorismo agli anarchici delle Fai-Fri, gruppi sospettati di avere messo a segno una catena di attentati tra il 2003 e il 2016. La procura aveva chiesto 22 condanne, per un totale di 204 anni di reclusione. I giudici della corte di Assise di Torino hanno inflitto 20 anni ad Alfredo Cospito, 17 anni ad Anna Beniamino, 9 anni a Nicola Gai, 5 anni a Marco Bisesti e Alessandro Mercogliano, gli unici imputati che sono stati riconosciuti colpevoli di avere promosso o partecipato a una associazione con finalità di terrorismo ed eversione. Le Fai-Fri, nella ricostruzione degli inquirenti, sono dei gruppi della cosiddetta frangia lottarmatista del movimento anarchico. Tra le azioni che gli sono state attribuite figuravano l'invio di pacchi esplosivi, il triplice ordigno fatto esplodere a Torino, nel 2007. Gae e Cospito sono stati condannati con sentenza definitiva per l'attentato, a Genova, dell'ad di Ansaldo nucleare, Roberto Adinolfi.