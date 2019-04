Ex on. Galati indagato, concorso mafia

CATANZARO, 24 APR - L'ex deputato del centrodestra Giuseppe Galati è indagato dalla Dda di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa. L'accusa, nuova, emerge dall'avviso conclusione indagini notificato al politico e ad altre 21 persone nell'inchiesta Quinta Bolgia che nel novembre scorso portò all'arresto di 24 persone tra le quali lo stesso Galati, posto ai domiciliari. Il suo provvedimento fu poi annullato dalla Cassazione. L'inchiesta riguarda presunti illeciti nella gestione del servizio ambulanze all'ospedale di Lamezia. Galati è ora accusato di essersi attivato a favore della cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte e del sottogruppo Putrino, profondendo "il suo impegno politico per l'assegnazione di gare, appalti o posti di lavoro, soprattutto nel campo sanitario, ma anche presso la Sacal", la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia, "in cambio del costante impegno" degli affiliati "a procurare più voti possibili ai fini dell'elezione diventando sostanzialmente il politico di riferimento della cosca".