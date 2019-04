Tv: Chernobyl, a giugno su Sky serie sul disastro nucleare

ROMA, 24 APR - Sono passati esattamente 33 anni dalla più grande catastrofe nucleare della storia: l'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, a 120 chilometri da Kiev, avvenuta il 26 aprile 1986. A partire da questa indimenticata tragedia, prende le mosse la nuova serie originale Sky e Hbo in cinque episodi - Chernobyl - che è attesa al debutto il prossimo 10 giugno in esclusiva su Sky. Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall'uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l'Europa da un disastro inimmaginabile. Tra bugie e viltà, coraggio e tenacia, fallimento e nobiltà umana, la serie ripercorre il devastante disastro della famosa centrale nucleare, concentrandosi su come e perché è accaduto e raccontando le commoventi e straordinarie storie degli eroi che hanno rischiato la vita per arginare la catastrofe. Nel cast Jared Harris; interpreterà Valery Legasov, Stellan Skarsgård sarà Boris Shcherbina, e ancora Emily Watson