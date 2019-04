Comuni: appello Leoluca Orlando a sindaci

PALERMO, 24 APR - Una riflessione sul rischio di "scenari inquietanti per il futuro del nostro Paese" e un appello a essere "partigiani per la Costituzione a difesa dei diritti e della libertà". È il contenuto d'un documento-appello, approvato dalla giunta comunale di Palermo, guidata da Leoluca Orlando, che sarà trasmesso a tutti i sindaci italiani e che Orlando leggerà per le celebrazioni del 25 aprile. "Le recenti direttive emesse da un ministro - e nei fatti condivise da altri esponenti del governo nazionale - per il contrasto delle attività di salvataggio di naufraghi in mare e in merito alla possibilità di istituzione di 'zone rosse contro i balordi' nelle città - si legge nella lettera - rappresentano la trasposizione, ancorché non legislativa, di posizioni che tentano di ridurre l'autonomia costituzionale di organi il cui ruolo è sancito dalla Costituzione: le Forze armate da un lato, i Comuni dall'altro. Questi atti non hanno valore giuridico e ne è costituzionalmente doverosa la non applicazione".