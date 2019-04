Csi, a Roma le finali della Oratorio Cup

ROMA, 24 APR - Sabato 27 e domenica 28 aprile 2019, presso il CS Torraccia a Roma, si svolgeranno le fasi finali della XIV edizione della Oratorio Cup, l'evento calcistico organizzato dal Csi, che vedrà in campo 2000 atleti delle squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma. Nel corso del lungo weekend di sport si disputeranno 120 partite, che alla fine daranno vita alle graduatorie finali per 11 categorie: Under 8, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Open e Amatori. Novità di quest'anno sarà la campagna del progetto "Antidoping Green Seal", per sensibilizzare atleti, dirigenti e genitori a vivere uno sport pulito, libero dal doping.