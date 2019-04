Trovata morta in casa: figlio rintracciato dai CC

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 24 APR - È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo (Milano) il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua con almeno una ferita da taglio alla gola, ieri sera a Sesto San Giovanni, nel milanese. Il giovane, 21 anni alla vista dell'auto dei militari ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e portato in caserma per essere sentito. Ieri, a quanto emerso, è stato visto lasciare l'appartamento di famiglia meno di un'ora prima del ritrovamento del cadavere della madre.