Fonti 5S, cifra irregolari è 500 mila

ROMA, 24 APR - "Sorprendono le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini sui 90mila irregolari in Italia visto che fu proprio lui a scrivere nel contratto di governo il numero di 500mila irregolari. Che tra l'altro è il numero reale, confermato da molte organizzazioni. Non capiamo il senso di dover anche smentire ciò che è riportato nel contratto di governo, forse perché sui rimpatri ancora non è stato fatto nulla?". Lo sottolineano fonti del M5S replicando alle parole del vicepremier della Lega.