Brozovic in gruppo, ci sarà con la Juve

MILANO, 24 APR - Marcelo Brozovic si è allenato con il resto della squadra per tutta la seduta di oggi. Il centrocampista dell'Inter, dopo due settimane d'assenza e aver saltato la trasferta di Frosinone e il big match con la Roma, sabato sera sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Un recupero importante per gli equilibri del gioco nerazzurro, in una partita sentitissima che potrebbe anche chiudere il discorso Champions per l'Inter.