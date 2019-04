Giovinco gol in Champions 3 continenti

ROMA, 24 APR - Sebastian Giovinco diventa il primo calciatore italiano ad aver segnato nelle Champions League di tre diversi continenti. La 'formica atomica' ex Juventus dopo aver vestito la maglia bianconera è stato per anno l'idolo del tifosi del Toronto (è stato definito dalla dirigenza dei canadesi "il miglior giocatore della nostra storia") e ora in forza all'Al-Hilal, squadra dell'Arabia Saudita. Proprio con la maglia azzurra di questo team è andato a segno nella partita della Champions asiatica tra Al-Hilal ed Esteghlal. Così Giovinco ha lasciato il segno in Asia dopo aver segnato due reti con la Juventus nella Champions europea e e 4 in quella della zona Concacaf (nord e centro America) con il Toronto. Prima dell'ex juventino, un'impresa analoga in giro per il mondo era stata compiuta dall'ex oggetto misterioso del Milan Ricardo Oliveira, attaccante brasiliano andato in gol nella Champions League europea con il Betis, in quella asiatica con l'Al-Jazira e nella Copa Libertadores sudamericana con il San Paolo.