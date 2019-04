Vestager,lavoriamo bene con Governo Italia su rimborsi

BRUXELLES, 24 APR - "Grazie per essere venuti! Storie diverse, casi diversi, - vittime di misselling da parte di alcune banche italiane. Abbiamo parlato dello schema di compensazione preparato dall'Italia, che contiene un binario automatico e uno caso per caso. Stiamo lavorando bene con il Governo italiano": così in un tweet la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager dopo l'incontro con alcune associazioni di risparmiatori veneti ed emiliani. "Su molti punti vista con l'Europa abbiamo la stesso visione, l'Ue ha detto che i criteri con cui sono state risolte le banche in territori localizzati hanno creato danni enormi e preoccupanti e noi condividiamo": lo ha detto Luigi Ugone, presidente di "Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza", dopo l'incontro con la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.