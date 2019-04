Salva Roma:Raggi,sono certa che ci penserà Parlamento

ROMA, 24 APR - "Salvini aveva una occasione per fare qualcosa di buono per gli italiani con il Salva Italia. Avrebbe cancellato 2 miliardi e mezzo di debiti a carico di tutti gli italiani. Sono certa che il parlamento riuscirà ad intervenire e a correggere tutto questo". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della cerimonia di consegna delle medaglie al valor militare conferite per la guerra di Liberazione.