Due donne disperse nel fiume Letimbro

SAVONA, 24 APR - Ricerche in corso a Savona dove due donne risultano disperse da ieri sera nel torrente Letimbro. Le donne stavano attraversando un piccolo guado per raggiungere la loro abitazione quando, probabilmente ingannate dal buio e dalla corrente, sono cadute in acqua. A lanciare l'allarme il compagno di una delle due. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe assistito alla scena dopo aver parcheggiato l'auto nelle vicinanze, non fidandosi a attraversare il guado con la vettura proprio a causa della corrente. Immediatamente sono scattate le ricerche ma al momento delle donne nessuna traccia. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino, squadre della Croce Rossa e sommozzatori. Vengono impiegati anche dei droni per perlustrare la zona dall'alto.