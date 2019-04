Oscar il 9/2, 'Film straniero' diventa 'Feature film'

ROMA, 24 APR - Il Consiglio direttivo degli Oscar ha approvato nuove regole per la 92/a edizione degli Academy Award che si terrà il 9 febbraio 2020 al Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center in Hollywood. Tra le nuove regole quella che vede cambiare la dicitura "miglior film straniero" in quella di 'International Feature Film'. La modifica del nome non cambia le regole di categoria esistenti e i requisiti di invio o idoneità. "Abbiamo notato che il riferimento a 'stranieri' è superato nella comunità di registi globali", hanno commentato Larry Karaszewski e Diane Weyermann, copresidenti del Comitato di lungometraggio internazionale. "Riteniamo che l'International Feature Film rappresenti meglio questa categoria e promuova una visione positiva e inclusiva del cinema e dell'arte del cinema come esperienza universale". Inoltre, la rosa dei candidati al premio per il lungometraggio internazionale si allarga a dieci film.