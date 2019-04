Courtois non va più, Navas torna di moda

ROMA, 24 APR - Quattro partite da titolare non sono più indizi, ma prove certe di come il vento sia cambiato anche fra i pali del Real Madrid, con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Il belga Thibaut Courtois è stato accantonato dall'allenatore francese, che ha rilanciato Keylor Navas fra i pali al punto che, dalle parti della 'Casa blanca', circolano strane voci sul belga, arrivato l'estate scorsa dal Chelsea dopo una lunga trattativa, e considerato uno dei migliori rinforzi: Es Radio e Digital Freedom avanzano l'ipotesi di un addio di Courtois a fine stagione. Il rendimento non proprio esaltante dell'estremo difensore in una stagione da dimenticare per il Real pone una questione importante e delicata: quella sul nome del futuro titolare della porta più ambita del mondo. E il costaricano Navas sembra favorito.