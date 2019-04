Sulla A1 a piedi, travolto e ucciso

MILANO, 24 APR - Stava attraversando a piedi l' autostrada A1, nel Milanese, quando, martedì attorno alle 23, è stato travolto e ucciso da un'auto di passaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polstrada e il personale di Autostrade per l'Italia. L'investimento è avvenuto fra San Donato e San Giuliano, in direzione Milano. Il tratto di strada - chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi - è stato riaperto poco dopo la 4. Non è chiaro al momento perché l'uomo si trovava a piedi di notte in autostrada a sarà ora compito degli investigatori cercare di capirlo. L'investitore, un 55enne, è stato portato in ospedale in condizioni non gravi.