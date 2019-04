Ferrovie: treno travolge auto nel perugino, nessun ferito

PERUGIA, 24 APR - Un treno regionale ha travolto un'auto finita accidentalmente sui binari a un passaggio a livello della linea Terontola-Foligno nella zona di Montebello, nel perugino. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo. In base a una prima ricostruzione l'auto è sbandata finendo sui binari. La persona a bordo è riuscita a scendere prima dell'arrivo del treno regionale 3169 Firenze-Foligno con una cinquantina di passeggeri a bordo. Alle verifiche delle Ferrovie il passaggio a livello è risultato regolarmente chiuso. Nessun problema particolare per i viaggiatori. (ANSA).