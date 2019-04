Spagna, Barcellona a un passo dal titolo

ROMA, 23 APR - Il Barcellona è a un passo dal suo 26/o titolo nella Liga. Ha infatti vinto per 2-0 sul campo dell'Alaves, con le reti di Alenà al 9' st e di Suarez su rigore al 15' st, in una partita del 34/o turno di campionato. Alla squadra di Ernesto Valverde, prima in classifica con 12 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid (80 contro 68) bastano ora soltanto tre punti per essere campione di Spagna per il 2019, ma la vittoria matematica potrebbe già arrivare domani in caso di sconfitta dell'Atletico contro il Valencia.