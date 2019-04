Guardiola: Titolo City vincendo ultime 4

ROMA, 23 APR - "Non so cosa sia successo, so che si tratta di un problema muscolare e che domani Kevin De Bruyne non giocherà contro il Manchester United. Valuteremo le sue condizioni nei prossimi giorni. Parlerò con i medici per capire se può giocare le ultime partite o se per lui la stagione è finita". Comincia con una brutta notizia, la conferenza stampa di Pep Guardiola, alla vigilia di una delle sfide più importanti - il derby cittadino - per il 'suo' Manchester City. A proposito delle voci su una possibile partenza di Riyad Mahrez, l'allenatore dei 'Citizens' è categorico: "Sarà con noi nella prossima stagione, anche in quella successiva e in quell'altra ancora. Non ho bisogno di parlare con lui, lui sarà con noi nella prossima stagione". Guardiola fa notare infine che, riguardo al titolo in Premier, il Manchester City - attualmente a -2 dal Liverpool, ma con una partita in meno - ha il destino nelle proprie mani, perché "mancano quattro match e, se riusciremo a vincere sempre, saremo campioni d'Inghilterra".