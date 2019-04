Letterature, festival guarda al 'domani dei classici'

ROMA, 23 APR - Torna il Festival Internazionale di Roma 'Letterature' e guarda a 'Il domani dei classici' in 8 serate, dal 4 al 28 giugno alla Basilica di Massenzio, con tra i protagonisti del giorno d'apertura Antonio Scurati e di chiusura Roberto Saviano e come immagine guida una testa vista da dietro donata al festival da Mimmo Paladino. Ma, nel terzo anno della gestione affidata all'istituzione Biblioteche di Roma, il festival si apre sempre di più a tutta la città, con tra gli appuntamenti 'Letterature off' e allarga la sua collaborazione con tutte le istituzioni culturali. Tra le novità un concerto dell'Accademia di Santa Cecilia che, il 9 giugno, dopo 40 anni tornerà a suonare a Massenzio con un programma dedicato a Mozart e il 14 giugno l'esordio sul palco della Basilica al Foro Romano, dell'orchestra di Piazza Vittorio con un film-spettacolo sul Flauto Magico. E, "alla Casa del Cinema, un piccolo ciclo cinematografico, dal 23 al 26 giugno, con quattro serate a cominciare dalla riproposizione di 'Senso' Visconti.