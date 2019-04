Gattuso,voglio Milan con bava alla bocca

MILANO, 23 APR - Rino Gattuso vuole vedere un Milan "con la bava alla bocca, che tiene bene il campo e ha voglia di soffrire" nel ritorno della semifinale di coppa Italia con la Lazio. "Ci giochiamo tantissimo, andare in finale è un obiettivo importantissimo, dobbiamo fare una grande prestazione - ha detto l'allenatore rossonero a Milan Tv alla vigilia della sfida di San Siro -. All'andata abbiamo fatto fatica, negli ultimi anni con La Lazio sono sempre partite tirate. Partiamo da 0-0, dobbiamo fare di tutto per non subire gol, perché giochiamo in casa e vale doppio. Sarà molto molto difficile però speriamo di non sbagliare e dare gioia a noi e tifosi. Dobbiamo rifarci anche dell'ultima partita, perché a Parma abbiamo regalato 45'. Come siamo stanchi noi, sono stanche le altre squadre perché è un campionato in cui si è fatta davvero tanta fatica, ma giochiamo in casa, ci saranno 57-60mila spettatori. Penso che questo sarà fondamentale".