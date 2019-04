Snai: C.Italia, Milan-Lazio è in bilico

ROMA, 23 APR - Milan e Lazio di nuovo di fronte nella semifinale di Coppa Italia. Si punta su un'altra qualificazione dal dischetto, che è data a 16,00 da Snai, sia che passi il Milan o la Lazio. L'ipotesi di una coda extra ai 90' regolamentari è avallata anche dall'equilibrio nel pronostico: Milan a 2,60, pari 3,20, blitz biancoceleste 2,85. Le quote viaggiano sul filo anche nelle scommesse secche sulla qualificazione: la Lazio è a 1,75, il Milan a 2,00. Vista la situazione, e considerati anche i precedenti è lecito aspettarsi ancora una volta una partita contratta, con meno di tre marcature complessive (1,63). Dopo il 3-3 dell'andata al Franchi è inevitabile che l'Atalanta sia in netto vantaggio per la qualificazione sulla Fiorentina: a 1,25 contro 3,75 sui viola, mentre la vittoria al 90' è a 1,75. Si sale a 3,90 per il pari, pagherebbe 4,50 il colpo della Fiorentina. La posizione dell'Atalanta è rafforzata anche dal fatto di essere la favorita per il trofeo: la Dea vale 2,50, la Lazio 3,00, Milan a 3,50, Fiorentina a 10.