Arriva tregua maltempo, schiarita per 25

ROMA, 23 APR - Persistono le piogge e i venti forti in molte parti d'Italia, ma da mercoledì a centro-sud, isole comprese, arriverà un miglioramento delle condizioni meteo che porterà una schiarita in vista del 25 aprile. Anche a nord prevarrà il sole, a parte il rischio temporali sull'Appennino emiliano e romagnolo e sulle aree alpine e prealpine. Nel frattempo sono ripresi i collegamenti con le Eolie, dopo essere stati interrotti per ben due giorni. Occhi anche su Venezia, dove nelle scorse ore è stata scongiurata un'altra marea record. Intanto il peggioramento delle condizioni meteo ha provocato, ieri all'ingresso dello scalo di Porto Corallo, nel Comune di Villaputzu, nel sud della Sardegna, il naufragio di una barca a vela lunga 12 metri che è costato la vita a un turista francese di 62 anni.